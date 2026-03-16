Petróleo acima dos US$ 100: projeção aponta inflação de 50% a 165% maior

Antes do acirramento da tensão no Irã, o barril do petróleo estava a US$ 60. ALAIN JOCARD / AFP

Sem dar folga, o petróleo voltou a passar dos US$ 100 nesta largada da semana com novos ataques a bases de produção e logística no Oriente Médio. As falas "calmantes" do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, parecem já estar perdendo força sobre a cotação. Antes do acirramento da tensão no Irã, o barril estava a US$ 60. Os combustíveis já sentem, principalmente o diesel.

O impacto na inflação é a grande preocupação, dos Estados Unidos ao Brasil aqui. Nesta semana, aliás, tem reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central. A grande expectativa é para, finalmente, ter redução da taxa de juro Selic, mas a inflação pode travar isso ou, ao menos, deixar o corte menos intenso.

Economista-chefe da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), Antônio da Luz se destaca nos acertos de projeções e enviou à coluna suas previsões para o impacto inflacionário do salto do petróleo dos US$ 60 para a faixa de US$ 101 a US$ 150. No cenário mais ameno, a inflação de 2025 ficaria 50% acima do previsto atualmente pelo mercado (Focus desta semana traz aposta em 4,10%). Na pior das hipóteses, o índice de preços ficaria 165% maior.

— Avaliamos nesses cálculos apenas os efeitos primários e desprezamos os secundários, que são de difícil mensuração — pondera o economista. — Ou seja, se o barril ficar como está ao longo de 2026, o Banco Central não cumpre a meta mesmo com Selic a 15% ao ano.

A meta da inflação para 2026 é de 3%.

Farsul / Divulgação

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)