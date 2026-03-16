Petróleo acima de US$ 110, prévia do PIB, dólar, Ibovespa e mais economia 16.03

Agenda
Petróleo começa a semana acima dos US$ 103 pelo barril, patamar bem alto. Houve novo ataque ao porto de Fujairah, nos Emirados Árabes Unidos, próximo ao Estreito de Ormuz.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que Washington mantém negociações com o Irã e intensificou a pressão para que outros países ajudem a reabrir o Estreito de Ormuz, por onde passa 20% da produção mundial de petróleo.
Prévia do PIB de janeiro: o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br).
Banco Central divulga ainda o relatório Focus, com projeções do mercado para a economia.
Lembrando que é semana de reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom), que pode ter o corte do juro prejudicado pela alta nos preços dos combustíveis.
Divulgação das regras do Imposto de Renda 2026 pela Receita Federal.
Pílulas
Dólar subiu 1,37%, para R$ 5,31. Ibovespa caiu 0,91%, aos 177.653 pontos.
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)
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