Petróleo acima de US$ 110, prévia do PIB, dólar, Ibovespa e mais economia 16.03

Agenda

Petróleo começa a semana acima dos US$ 103 pelo barril, patamar bem alto. Houve novo ataque ao porto de Fujairah, nos Emirados Árabes Unidos, próximo ao Estreito de Ormuz.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que Washington mantém negociações com o Irã e intensificou a pressão para que outros países ajudem a reabrir o Estreito de Ormuz, por onde passa 20% da produção mundial de petróleo.

Prévia do PIB de janeiro: o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br).

Banco Central divulga ainda o relatório Focus, com projeções do mercado para a economia.

Lembrando que é semana de reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom), que pode ter o corte do juro prejudicado pela alta nos preços dos combustíveis.

Divulgação das regras do Imposto de Renda 2026 pela Receita Federal.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Pílulas

Dólar subiu 1,37%, para R$ 5,31. Ibovespa caiu 0,91%, aos 177.653 pontos.

É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.