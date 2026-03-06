Petróleo a US$ 90: a quem preocupa a falta de reajuste dos combustíveis pela Petrobras

Uma das unidades produtoras de diesel a Petrobras. Agência Petrobras / Divulgação

Por incrível que pareça, a Petrobras afirmar que não aumentará o preço dos combustíveis preocupa mais neste momento do que elevá-lo. Quem conhece o setor, como as transportadoras de cargas, temem desabastecimento. Já o mercado financeiro tem receio da queda nas ações da empresa na bolsa de valores.

A presidente, Magda Chambriard, afirmou nesta sexta-feira (6) que o cenário internacional ainda é muito volátil e, por isso, a estatal ainda vai esperar para decidir sobre os reajustes. Só que o petróleo passou dos US$ 90 hoje (alta de US$ 20 na semana), como reflexo do ataque ao Irã e o fechamento do Estreito de Ormuz. Além disso, o preço da gasolina e, principalmente, do diesel disparou no mercado internacional.

Importadores não querem comprar combustíveis de fora e correm pelo produto vendido mais barato nas refinarias da Petrobras. A estatal, por sua vez, estabeleceu cotas de venda. É um desajuste de mercado que não se sustenta por muito tempo, ainda que exista a resistência a provocar inflação com um aumento em gasolina e diesel.

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