Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Pressão forte
Análise

Petróleo a US$ 90: a quem preocupa a falta de reajuste dos combustíveis pela Petrobras

O preço da gasolina disparou no Exterior, mas o diesel subiu muito mais

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