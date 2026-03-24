Petróleo a US$ 100, usina Rio Grande, dólar, Ibovespa e mais economia 24.03

Agenda

Petróleo volta a ficar acima dos US$ 100. Ontem caiu após o recuo do presidente dos Estados Unidos Donald Trump.

Ata do Copom, detalhando a decisão do Banco Central de reduzir a taxa de juro Selic em 0,25 ponto percentual. Saiba mais: Uma decisão com nível elevadíssimo de "cautela" e "incerteza"

Julgamento da outorga da usina térmica de Rio Grande. Saiba mais: Adiado julgamento sobre divergência que ainda trava usina de R$ 6 bi no RS

Receita Federal disponibiliza consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente a março de 2026.

Índice FipeZap de preço de venda de imóveis comerciais. A média subiu 0,65% em fevereiro, mas acumula queda de 0,67% em 12 meses. Preço médio de R$ 6.358.

CDL Porto Alegre está com vagas abertas para o curso gratuito de Educação Financeira, com o economista-chefe, Oscar Frank.

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Pílulas

Dólar caiu 1,29%, para R$ 5,24. Ibovespa subiu 3,24%, aos 181.932 pontos.

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