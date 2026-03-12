Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

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Pente-fino no Bolsa Família em cidades do RS: “Não é caça às bruxas, é combate à fraude”

O trabalho começa pela verificação do cadastro de determinados perfis de beneficiários

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