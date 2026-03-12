Pente-fino no Bolsa Família em cidades do RS: “Não é caça às bruxas, é combate à fraude”

A Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul ( Federasul ) está com força-tarefa com cidades gaúchas para identificar fraudes no Bolsa Família . As prefeituras, responsáveis pela fiscalização do programa, são chamadas a atuar com a instituição para verificar os beneficiários do cadastro, começando por homens solteiros sem filhos com idade de trabalhar. Veja os detalhes na entrevista do Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, com o vice-presidente de Integração da Federasul, Rafael Sittoni Goelzer: