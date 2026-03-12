Pente-fino no Bolsa Família em cidades do RS: “Não é caça às bruxas, é combate à fraude”

A Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul) está com força-tarefa com cidades gaúchas para identificar fraudes no Bolsa Família. As prefeituras, responsáveis pela fiscalização do programa, são chamadas a atuar com a instituição para verificar os beneficiários do cadastro, começando por homens solteiros sem filhos com idade de trabalhar. Veja os detalhes na entrevista do Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, com o vice-presidente de Integração da Federasul, Rafael Sittoni Goelzer:
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: licenciamento de fábrica de R$ 27 bi, novos voos e data center atrasado
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)