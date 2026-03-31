Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Negócios
Notícia

Páscoa repetirá venda de 2025 no RS

Endividamento das famílias é um dos motivos para a estagnação

Giane Guerra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS