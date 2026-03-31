Páscoa repetirá venda de 2025 no RS

Lojistas do Rio Grande do Sul projetam faturar nesta Páscoa o mesmo do ano passado. A Federação das Associações Gaúchas do Varejo (FAGV) calcula R$ 278 milhões em vendas. Como em 2025 foram R$ 265 milhões, é apenas a reposição da inflação de cerca de 5%.
— Endividamento das famílias leva a compras comedidas, além do clima ruim dos conflitos geopolíticos — diz o presidente Vilson Noer sobre a estagnação.
Além do chocolate, cita brinquedos, livros, roupas infantis e passeios em família.
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: Usina bilionária, recuperação judicial da Xalingo e novo centro logístico da Shopee
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)