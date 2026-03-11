Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

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Parque do Albardão não impede projetos eólicos e exploração de petróleo no RS, diz Ministério do Meio Ambiente

Segundo o secretário nacional, João Paulo Capobianco, a área foi ajustada para permitir os projetos econômicos no entorno

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