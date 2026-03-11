Parque do Albardão não impede projetos eólicos e exploração de petróleo no RS, diz Ministério do Meio Ambiente

A criação do Parque Nacional do Albardão, em Santa Vitória do Palmar, no sul do Estado, não impedirá instalação de parques para geração de energia eólica offshore nem a exploração de petróleo, garante o secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco. Em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, Capobianco destacou que há uma “zona de amortecimento” no entorno, que dá flexibilidade para atividades econômicas. Ouça a entrevista e veja abaixo um mapa do parque, que fica majoritariamente no mar.
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: armadilha do Master, disparada da conta de luz e súper em antiga taQi
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)