Parque do Albardão não impede projetos eólicos e exploração de petróleo no RS, diz Ministério do Meio Ambiente

A criação do Parque Nacional do Albardão, em Santa Vitória do Palmar, no sul do Estado, não impedirá instalação de parques para geração de energia eólica offshore nem a exploração de petróleo, garante o secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco. Em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, Capobianco destacou que há uma “zona de amortecimento” no entorno, que dá flexibilidade para atividades econômicas. Ouça a entrevista e veja abaixo um mapa do parque, que fica majoritariamente no mar.