Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Comparação
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Os preços (bem diferentes) de chocolates e peixes para esta Páscoa em Porto Alegre

O cacau disparou nos últimos anos e ainda não deu trégua, mas tem como gastar menos

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