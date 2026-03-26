Os preços (bem diferentes) de chocolates e peixes para esta Páscoa em Porto Alegre

Como usual, os preços dos ovos são mais altos do que das barras de chocolate e dos bombons. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Mostrar a diferença de preços de itens de Páscoa foi objetivo da pesquisa recente do Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre (Sindilojas POA). Avaliemos com ponderações que ajudem, apesar de tanto número, na decisão de compra do consumidor.

No caso dos ovos de chocolate, o de 400 gramas foi encontrado de R$ 39,99 a R$ 101,39. De 200 gramas, de R$ 40,81 a R$ 99,90. Bombons vão de R$ 0,89 a R$ 10. Caixa de chocolate, de R$ 11,99 a R$ 19,50. Barra de chocolate, de R$ 4,99 a R$ 10,99.

Sim, são diferenças grandes. Mas atente-se à qualidade do chocolate, pois a pesquisa considerou várias marcas para uma mesma categoria. Há produtos "de grife", que são mais caros pela embalagem ou pela marca em si. Além disso, chocolates mais saborosos e saudáveis dificilmente também estarão entre os mais baratos, ainda que não necessariamente serão os mais caros. Manteiga de cacau é um ingrediente bom para a saúde e mais caro. Precisa estar no início da lista mas, em muitos casos, nem é usada. Evite os que têm escrito "gordura vegetal" como ingrediente.

Assessor de Pesquisa e Desenvolvimento do Sindilojas POA, Victor Pires também tem aquela comparação usual a salientar:

— Pelo preço médio de um único ovo de Páscoa, o consumidor pode adquirir "três caixas e meia de chocolate".

A pesquisa também fala em cesta de Páscoa variando de R$ 19,99 a R$ 115. Porém, é o item que mais varia, em quantidade e qualidade de produtos. O ideal é comparar cestas semelhantes na hora de decidir a compra ou mesmo montá-la você mesmo.

No caso dos peixes, fica um pouco mais fácil a comparação de preço. O quilo da tainha vai de R$ 13,50 a R$ 23. Da tilápia, de R$ 48,99 a R$ 59,90. Bacalhau, de R$ 129 a — uau — R$ 259. No camarão, R$ 79,90 a R$ 149,99. Na merluza, R$ 19,90 a R$ 36,99. E a boa e velha sardinha custa de R$ 5,69 a R$ 8,99.

E para quem quer agradar o animal de estimação, o "ovo pet" custa de R$ 25,64 a R$ 35,90.

A pesquisa usou o aplicativo Menor Preço Nota Fiscal Gaúcha, com 86 supermercados, bazares e petshops.

Inflação

Assim como o café, o cacau disparou no mercado internacional nos últimos anos. Refazer plantações de cacau após a recuperação da cotação não é da noite para o dia. Então, os aumentos continuam. Pela inflação oficial da região metropolitana de Porto Alegre (IPCA, do IBGE), chocolate em barra e bombom acumulam aumento 36,1% em 12 meses, ou seja, sete vezes o índice geral. Chocolate e achocolatado em pó subiram 25%. Os peixes subiram bem menos ou até caíram de preço.

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