Ormuz, Pix do BTG, IR 2026, dólar, Ibovespa e mais economia 23.03

Agenda
Termina o prazo dado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para o Irã abrir o Estreito de Ormuz. Teerão respondeu que não o fará e que ainda poderá fechá-lo totalmente.
Banco Central divulgará o relatório Focus, com projeções do mercado para a economia.
Receita Federal começará a receber as declarações do Imposto de Renda de 2026. Saiba mais: Quase 3,2 milhões de gaúchos têm que declarar Imposto de Renda em 2026; veja prazos e regras
BTG Pactual sofreu um ataque hacker por uma falha relacionada às operações por Pix e R$ 100 milhões foram extraídos da instituição.
Abertura do primeiro free shop em aeroporto sem voo internacional: Novo free shop em aeroporto da Fronteira Oeste receberá turista com vinho e alfajor
Câmara de Comércio Italiana do Rio Grande do Sul inaugura escritório em Porto Alegre.
Pílulas
Dólar subiu 1,79%, para R$ 5,30. Ibovespa caiu 2,25%, aos 176.219 pontos.
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)
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