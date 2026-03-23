Ormuz, Pix do BTG, IR 2026, dólar, Ibovespa e mais economia 23.03

Agenda

Termina o prazo dado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para o Irã abrir o Estreito de Ormuz. Teerão respondeu que não o fará e que ainda poderá fechá-lo totalmente.

Banco Central divulgará o relatório Focus, com projeções do mercado para a economia.

Receita Federal começará a receber as declarações do Imposto de Renda de 2026. Saiba mais: Quase 3,2 milhões de gaúchos têm que declarar Imposto de Renda em 2026; veja prazos e regras

BTG Pactual sofreu um ataque hacker por uma falha relacionada às operações por Pix e R$ 100 milhões foram extraídos da instituição.

Abertura do primeiro free shop em aeroporto sem voo internacional: Novo free shop em aeroporto da Fronteira Oeste receberá turista com vinho e alfajor

Câmara de Comércio Italiana do Rio Grande do Sul inaugura escritório em Porto Alegre.

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Pílulas

Dólar subiu 1,79%, para R$ 5,30. Ibovespa caiu 2,25%, aos 176.219 pontos.

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