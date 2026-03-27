O South Summit do Brasil precisa ir além do evento (e a fundadora "madrileña" concorda)

Evento precisa de um movimento de articulação permanente Mateus Bruxel / Agencia RBS

Com cinco anos e cinco edições, o South Summit Brazil já passou da hora de se espraiar. Ser, além de um evento, um movimento de articulação permanente e com força na criação e aprimoramento de leis, políticas públicas e organizações privadas para que startups cresçam, e mais acessível e estimulante para que empresas brasileiras invistam em inovação. A percepção é da coluna, mas ganhou uma concordância enfática da fundadora do South Summit Madri, María Benjumea.

Fundadora do South Summit Madri, María Benjumea, na abertura da edição brasileira em 2026. Duda Fortes / Agencia RBS

— Temos que ser inteligentes. Precisa ter incentivo para, após o nascimento, as empresas crescerem. E a parte fiscal é muito importante. Na Espanha, a lei está organizada em diferentes contextos: startups, investidores e talentos (os profissionais). E sempre em um contexto internacional, pois há nações com muito dinheiro, como os Estados Unidos, e sem medo de investir — falou na entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha.

María idealizou a lei espanhola das startups, de 2022, e trabalha no parlamento para ampliá-la. Além de incentivos fiscais, a alteração é para, novamente, reduzir burocracia e regras consideradas excessivas.

— A Europa precisa de startups maiores. Essas companhias precisam de crescimento rápido e a nível mundial — disse María à coluna ainda em 2025, durante mais uma cobertura do Grupo RBS no South Summit Madri.

Em tempo, a espanhola se diz "cada vez más enamorada de Porto Alegre", na sua habitual simpatia.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)