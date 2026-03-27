O South Summit do Brasil precisa ir além do evento (e a fundadora "madrileña" concorda)

Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

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Opinião

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