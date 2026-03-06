O setor que faturou mais de R$ 100 bilhões em 2025 no RS

Espaço que será montado pela Ocergs na Expodireto, em Não-Me-Toque. Sistema Ocergs / Divulgação

O cooperativismo gaúcho bateu seu recorde em 2025 e faturou mais de R$ 100 bilhões. Pela prévia do balanço, estimada pelo Sistema Ocergs (Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul) antecipadamente à coluna, ficará em torno de R$ 103,4 bilhões. Isso representaria um crescimento de 11% sobre 2024. Os destaques vieram, nesta ordem, dos segmentos de crédito, saúde e infraestrutura. Lembrando que o plano do setor é bater os R$ 150 bilhões até 2030.

Na próxima semana, a Casa do Cooperativismo estará instalada na Expodireto, feira de agronegócio em Não-Me-Toque. Além de apenas uma presença institucional, a Ocergs quer dar um empurrão para que estes espaços em eventos sejam usados também para fechar negócios ou, ao menos, encaminhá-los. Além de apresentações de indústrias como SLC e Yara na quinta-feira (12), será possível fazer reuniões no local.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: raio-x dos shoppings gaúchos, empréstimos aos pequenos negócios e voo encerrado

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)