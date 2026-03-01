Os queijos de castanha do colono vegano

"Consumidor Verde" é um quadro semanal da coluna com informações para uma transição a um consumo mais sustentável. Sempre aos finais de semana, na coluna Acerto das (tuas) Contas, em Zero Hora e GZH.

Rodrigo Felipe Flesch é mais conhecido nas feiras de alimentos de Porto Alegre como "Colono Vegano". Há alguns anos, mudou-se para uma propriedade em Taquara, retornando ao campo após duas gerações da família. Faz queijos e cremes à base de castanha de caju, que passa por fermentação. Entre os sabores, tem o defumado com madeira de laranjeira, o temperado com páprica caseira, com alho negro, o estilo requeijão com manjericão e os doces, com morango, coco e até mamão. Periodicamente tem serviço de entrega e os preços são bem acessíveis. O Instagram é @colonovegano.