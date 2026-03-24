O que faz rede gaúcha reduzir número de postos de combustível e lojas de conveniência

CEO Eduardo Costa diz que tributação, instabilidade de preços e mercado ilegal motivaram decisão de reduzir operações. Rede Farroupilha / Divulgação

Na toada de atuar menos com combustíveis o Grupo Farroupilha pretende ficar com apenas 20 postos, em Porto Alegre e em Canoas. A rede chegou a ter 32 antes de começar a enxugar a operação. Em entrevista ao programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha, Eduardo Costa atribui a decisão à tributação, instabilidade de preços e ao mercado ilegal, citando manipulação da mistura de combustível e abastecimento com quantidade menor. Também ter acabado o dinheiro do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) antes de ter sido liberado seu empréstimo para as unidades atingidas pela enchente.

Costa seguirá com postos da bandeira Ipiranga. Uma das unidades, na zona sul de Porto Alegre, foi vendida agora para a rede Sim, do grupo Argenta, de Flores da Cunha.

Também está fazendo uma diminuição no número de lojas de conveniência, incluindo as da bandeira Alegrow. Chegou a ter 40, incluindo duas em São Paulo. Agora está com 30.

— O custo do dinheiro está caro com Selic a 15% e queremos diminuir a dívida com bancos — argumentou o empresário.

Com margem maior de lucro, os eletropostos para abastecer carros elétricos serão a aposta do Grupo Farroupilha. A empresa aluga fazendas de geração de energia renovável ou compra no Mercado Livre.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)