Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Em Porto Alegre
Notícia

O projeto que prevê transformar a Ceasa quase em um shopping a céu aberto; veja imagens

Complexo teria de posto de combustível a restaurantes e lojas diversas, com investimento estimado em R$ 65 milhões

Giane Guerra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS