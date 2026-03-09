O problema que se tornou mais urgente que a dívida rural na Expodireto: "A colheita não espera"

Produtores rurais do Rio Grande do Sul enfrentam escassez de diesel em meio à colheita milho, arroz e soja. Distribuidoras não estão vendendo o combustível para as empresas que levam até as lavouras. O cenário é um dos reflexos do conflito no Oriente Médio. Confira no trecho acima entrevista do presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), Domingos Velho, e do presidente do Sistema Ocergs (Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul), Darci Hartmann, no Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, direto da Expodireto, em Não-Me-Toque.