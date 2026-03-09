O preço da gasolina vai subir?

O fechamento do Estreito de Ormuz e a escalada da tensão no Oriente Médio também pressionam o preço da gasolina no Exterior, mas a Petrobras resiste em repassar às refinarias brasileiras para não provocar inflação. Saiba qual a perspectiva para o consumidor no programa Seu Dinheiro Vale Mais, de GZH.
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)