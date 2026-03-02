O pequeno comércio entre RS e Irã diminuiu ainda mais no último ano

A já pequena relação comercial do Rio Grande do Sul com o Irã diminuiu ainda mais em 2025, quando os conflitos já ocorriam e, agora, culminaram com o ataque dos Estados Unidos e de Israel. No ano passado, as exportações caíram 65% e as importações 95% sobre 2024.

Os embarques gaúchos ao mercado iraniano somaram US$ 163 milhões, com destaque para soja e milho. Representaram apenas 0,76% do que o Estado exportou, ficando em 27º no ranking de destinos.

As importações são ainda menos representativas. Somaram US$ 45 mil, ficando em 103º entre as origens de compras externas do Rio Grande do Sul e aparecendo com "zero" participação nos dados da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs). O grande destaque é uva passa.

O impacto maior, portanto, será via outros reflexos do conflito. Saiba mais: Petróleo dispara após ataque ao Irã e pressionará preço dos combustíveis

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: obra de fábrica de aviões, novo carro gaúcho e 3 mil tênis doados por calçadista

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)