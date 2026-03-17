O grande passo do INSS para combater a farra de financeiras contra aposentados

Banco só poderá voltar a oferecer o serviço depois de restituir os aposentados. GABRIELA BILÓ / ESTADÃO CONTEÚDO

Foi um grande passo para combater a farra de financeiras sobre os aposentados o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ter cobrado a devolução de dinheiro. O órgão está exigindo que o banco C6 devolva R$ 300 milhões aos segurados, além da suspensão básica dos empréstimos consignados pelas irregularidades.

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Até então, se exigia termo de compromisso (em alguns casos, mais de uma assinatura dada a quantidade de problemas) ou então ocorreria o descredenciamento (como foi feito com 33 empresas, relembre aqui). Claro que romper o vínculo é ruim para as instituições financeiras, que usam os consignados do INSS como rentabilidade garantida para atrair investidores e acionistas. Porém, mandar devolver o que ganhou fazendo errado mexe no “bolso” das empresas, que é o seu caixa.

Neste caso específico do C6, a Controladoria-Geral da União (CGU) identificou 320 mil contratos de consignados com seguros e pacotes de serviços embutidos, em uma espécie de venda casada. O banco só poderá voltar a oferecer o serviço depois de restituir os aposentados. Cada seguro custava R$ 500. Entre 2020 e 2025, o C6 faturou R$ 20 bilhões com créditos consignados.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)