Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Diesel
Análise

O corte de imposto por Lula conterá a onda inflacionária dos combustíveis?

E ainda, qual a força de tributar exportação de petróleo para aumentar o refino no Brasil

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