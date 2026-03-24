O acerto do INSS para proteger aposentados das financeiras

Para conter a sangria das fraudes e das irregularidades, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) está revisando os contratos com financeiras que prestam serviços a aposentados. Além de já ter descredenciado mais de 30 instituições, determinou que o banco C6 devolva R$ 300 milhões a clientes por venda casada, o que a instituição contesta na Justiça. Saiba detalhes sobre o que está sendo feito no programa Seu Dinheiro Vale Mais, de GZH.