Novo free shop em aeroporto da Fronteira Oeste receberá turista com vinho e alfajor

Loja que será inaugurada na próxima semana no aeroporto de Uruguaiana. Bah Free Shiop / Divulgação

Abre na segunda-feira (23) um free shop Bah no aeroporto de Uruguaiana. Será a primeira loja em local apenas com voos nacionais, instalada ainda antes do embarque. A operação se enquadra na categoria de lojas francas terrestres. O investimento não é informado. A unidade será pequena, mas para mostrar a quem chega que há free shops na cidade. Uruguaiana já tem 18 destas lojas.

— Vamos oferecer uma taça de vinho, de espumante, um chocolate, um alfajor... Tanto para quem chega quanto para quem parte — diz o empresário Paulo Pavim.

Com esta, a Bah ficará com três free shops em Uruguaiana. Vende 60 mil itens e emprega 130 funcionários.

O limite de compras sem imposto segue em US$ 500, mas está para ficar pronto estudo do governo do Estado sobre impacto positivo econômico de um aumento para ser apresentado a Ministério da Fazenda e Receita Federal, informa o presidente da Frente Parlamentar dos Free Shops, deputado estadual Frederico Antunes (PP). Há mais de um ano a negociação tenta elevar a cota a US$ 1.000.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)