Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Transição energética
Notícia

Nova estrutura distribuirá pelo RS gás biometano feito de resíduos urbanos e do agro

A intenção é provocar usinas que já existem a fornecer o combustível, além da construção de novas

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