Nova estrutura distribuirá pelo RS gás biometano feito de resíduos urbanos e do agro

Na sua transição energética, que busca aumentar a participação de gás renovável em matriz fóssil, a Sulgás lançará na sexta-feira (27) estrutura para receber biometano em Esteio e distribuir por gasodutos. A ideia é atrair usinas que já produzem, que estão em implantação e até que venham a ser construídas para que sejam fornecedoras, levando de caminhão até o local (ainda sem imagens), batizado de Sulgás BioHub, construído com R$ 5 milhões.

E quais matérias-primas? Tanto resíduos urbanos quanto do agronegócio, ou seja, o que o Rio Grande do Sul tem em abundância.

Gerente-executiva de Estratégia, Thays Falcão mapeou potencial de 370 mil metros cúbicos de biometano por dia no Estado. Atualmente, são distribuídos 30 mil, apenas 1,5% do total de gás. A intenção é duplicar logo que a estrutura começar a operar em 2027. Se atingir o potencial estimado, aumentaria a 18% a origem renovável.

— Lançaremos uma chamada pública para atrair interessados, mas também poderemos distribuir desta forma o biometano adquirido no mercado livre de energia — explica a executiva.

Antecipado à coluna, o projeto será apresentado pela Sulgás em um evento da Secretaria Estadual do Meio Ambiente no South Summit.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)