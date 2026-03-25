Nova estrutura distribuirá pelo RS gás biometano feito de resíduos urbanos e do agro

Na sua transição energética, que busca aumentar a participação de gás renovável em matriz fóssil, a Sulgás lançará na sexta-feira (27) estrutura para receber biometano em Esteio e distribuir por gasodutos. A ideia é atrair usinas que já produzem, que estão em implantação e até que venham a ser construídas para que sejam fornecedoras, levando de caminhão até o local (ainda sem imagens), batizado de Sulgás BioHub, construído com R$ 5 milhões.
E quais matérias-primas? Tanto resíduos urbanos quanto do agronegócio, ou seja, o que o Rio Grande do Sul tem em abundância.
Gerente-executiva de Estratégia, Thays Falcão mapeou potencial de 370 mil metros cúbicos de biometano por dia no Estado. Atualmente, são distribuídos 30 mil, apenas 1,5% do total de gás. A intenção é duplicar logo que a estrutura começar a operar em 2027. Se atingir o potencial estimado, aumentaria a 18% a origem renovável.
— Lançaremos uma chamada pública para atrair interessados, mas também poderemos distribuir desta forma o biometano adquirido no mercado livre de energia — explica a executiva.
Antecipado à coluna, o projeto será apresentado pela Sulgás em um evento da Secretaria Estadual do Meio Ambiente no South Summit.
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: Liquidação da Piá, grupo endividado com R$ 130 milhões e gaúchas que irão a Hannover
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)