Norte-americanos sentem inflação e não apoiam guerra, diz economista que vive em Washington

Os norte-americanos já estão sentindo a alta de preços dos combustíveis nas últimas semanas. Assim como a Petrobras no governo de Michel Temer, os Estados Unidos ajustam diariamente os valores pelo mercado internacional. Isso tem piorado a avaliação que a população faz do governo e da participação do país na guerra no Irã, diz o economista Maurício Moura, que mora em Washington. Porém, é difícil saber se isso fará o presidente Donald Trump recuar.
— Trump é de total imprevisibilidade. Os próprios republicanos (do partido de Trump) se fazem essa pergunta —disse o professor da Universidade George Washington na entrevista ao Gaúcha Atualidade.
— A opinião publica é traumatizada com guerra. A do Vietnã e a do Iraque duraram muito tempo e foram baseadas em mentira.
Ouça a entrevista na íntegra:
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)