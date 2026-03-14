Norte-americanos sentem inflação e não apoiam guerra, diz economista que vive em Washington

Os norte-americanos já estão sentindo a alta de preços dos combustíveis nas últimas semanas. Assim como a Petrobras no governo de Michel Temer, os Estados Unidos ajustam diariamente os valores pelo mercado internacional. Isso tem piorado a avaliação que a população faz do governo e da participação do país na guerra no Irã, diz o economista Maurício Moura, que mora em Washington. Porém, é difícil saber se isso fará o presidente Donald Trump recuar.