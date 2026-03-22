Associados da Cotribá estão temerosos de ter que pagar a conta das dívidas da cooperativa. Comunicação Cotribá / Divulgação

Em crise turbulenta e dívida bilionária, a Cotribá (Cooperativa Agrícola Mista General Osório), de Ibirubá, está com nova gestão. Aos 115 anos, é a cooperativa agropecuária mais antiga do Brasil. Recentemente, demitiu o CEO contratado quatro meses antes e desistiu da recuperação judicial após já ter feito o pedido. Nos últimos dias, associados estão temerosos de ter que pagar a conta. O presidente, Carlos Diehl, falou ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha.

Presidente da Cotribá, Carlos Diehl. Cotribá / Divulgação

Por que esse receio dos associados?

O balanço de 2025 apontou uma perda bem significativa. Pela lei das cooperativas, ela é compartilhada entre associados. Com orientação da Ocergs (Organização das Cooperativas do Rio Grande do Sul), colocamos essa dívida para o produtor como se fosse pagar em 20 anos, sem correção, com dois anos de carência. A assembleia mesmo aprovou. E se tiver resultado nos próximos anos, a própria cooperativa vai pagar. Nenhum produtor vai botar a mão no bolso.

Qual a perda?

Foram R$ 238 milhões. Entramos há pouco mais de uma semana e a nova gestão colocou a perda dos anos anteriores. Eram R$ 111 milhões acumulados.

E se der novamente prejuízo?

Acumula e passa por assembleia para decidir, a lei é clara.

O associado não terá que mexer no bolso para pagar, mas o que receberia ficará comprometido para pagar a dívida?

Sim. Estamos fazendo um plano de reestruturação em que a Cotribá para em pé e começa a ter ganhos no ano que vem. Deve ficar pronto na próxima semana para o conselho avaliar o plano de pagamento de produtores. Não vamos deixar de pagar, mas o prazo não é curto. Para dívidas com bancos e fornecedores, sentaremos com todos à mesa. Temos reuniões todos os dias, mas são muitos.

Serão vendidos ativos?

Sim. E temos parceiros fortes que não posso divulgar ainda porque o contrato não está assinado.

A gestão anterior será investigada?

Deixou esse resultado negativo e essa gestão que assumiu agora colocou-se o compromisso de fazer uma auditoria. Quem não deve não teme. Se fez errado, vamos identificar.

A ata da assembleia sobre o pagamento da dívida será divulgada quando?

Já foi encaminhada para aprovação na Junta Comercial. Aguardamos o "ok" para divulgá-la.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)