Em crise turbulenta e dívida bilionária, a Cotribá (Cooperativa Agrícola Mista General Osório), de Ibirubá, está com nova gestão. Aos 115 anos, é a cooperativa agropecuária mais antiga do Brasil. Recentemente, demitiu o CEO contratado quatro meses antes e desistiu da recuperação judicial após já ter feito o pedido. Nos últimos dias, associados estão temerosos de ter que pagar a conta. O presidente, Carlos Diehl, falou ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha.
Por que esse receio dos associados?
O balanço de 2025 apontou uma perda bem significativa. Pela lei das cooperativas, ela é compartilhada entre associados. Com orientação da Ocergs (Organização das Cooperativas do Rio Grande do Sul), colocamos essa dívida para o produtor como se fosse pagar em 20 anos, sem correção, com dois anos de carência. A assembleia mesmo aprovou. E se tiver resultado nos próximos anos, a própria cooperativa vai pagar. Nenhum produtor vai botar a mão no bolso.
Qual a perda?
Foram R$ 238 milhões. Entramos há pouco mais de uma semana e a nova gestão colocou a perda dos anos anteriores. Eram R$ 111 milhões acumulados.
E se der novamente prejuízo?
Acumula e passa por assembleia para decidir, a lei é clara.
O associado não terá que mexer no bolso para pagar, mas o que receberia ficará comprometido para pagar a dívida?
Sim. Estamos fazendo um plano de reestruturação em que a Cotribá para em pé e começa a ter ganhos no ano que vem. Deve ficar pronto na próxima semana para o conselho avaliar o plano de pagamento de produtores. Não vamos deixar de pagar, mas o prazo não é curto. Para dívidas com bancos e fornecedores, sentaremos com todos à mesa. Temos reuniões todos os dias, mas são muitos.
Serão vendidos ativos?
Sim. E temos parceiros fortes que não posso divulgar ainda porque o contrato não está assinado.
A gestão anterior será investigada?
Deixou esse resultado negativo e essa gestão que assumiu agora colocou-se o compromisso de fazer uma auditoria. Quem não deve não teme. Se fez errado, vamos identificar.
A ata da assembleia sobre o pagamento da dívida será divulgada quando?
Já foi encaminhada para aprovação na Junta Comercial. Aguardamos o "ok" para divulgá-la.
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: Ranking de supermercados, crédito para complexo de biodiesel e fábrica de calçados fechada
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)