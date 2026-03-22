Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

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"Nenhum produtor vai botar a mão no bolso", garante presidente sobre dívida de cooperativa de 115 anos

Executivo assumiu o cargo há uma semana e diz que será feita auditoria sobre a gestão anterior

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