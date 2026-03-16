Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Combustíveis
Notícia

Nenhum Estado propôs ainda reduzir ICMS do diesel, que está em R$ 1,17

Tanto Lula quanto a presidente da Petrobras provocaram esta "contribuição", após ter sido zerado o imposto federal sobre o combustível

Giane Guerra

Enviar emailVer perfil

Isadora Terra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS