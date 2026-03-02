Montadora sueca de 99 anos tem nova loja de R$ 5 milhões em Porto Alegre

Nova loja da IESA Volvo em Porto Alegre. Grupo Iesa / Divulgação

Foi de R$ 5 milhões o investimento na nova loja da marca sueca Volvo em Porto Alegre. A unidade foi transferida da Azenha para a Avenida Ceará, na zona norte. O objetivo do Grupo Iesa é ampliar capacidade de atendimento, elevando a venda atual de 50 veículos para 60 ao mês.

Os modelos à venda incluem os novos EX90 e XC90, que chegaram ao Brasil custando de R$ 639.950 a R$ 849.950.

A Volvo, prestes a completar 99 anos, tem apostado nos elétricos, como a coluna antecipou ainda em 2023 em entrevista com Luiz Rezende, um dos altos executivos mundiais da montadora.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)