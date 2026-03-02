Montadora sueca de 99 anos tem nova loja de R$ 5 milhões em Porto Alegre

Foi de R$ 5 milhões o investimento na nova loja da marca sueca Volvo em Porto Alegre. A unidade foi transferida da Azenha para a Avenida Ceará, na zona norte. O objetivo do Grupo Iesa é ampliar capacidade de atendimento, elevando a venda atual de 50 veículos para 60 ao mês.
Os modelos à venda incluem os novos EX90 e XC90, que chegaram ao Brasil custando de R$ 639.950 a R$ 849.950.
A Volvo, prestes a completar 99 anos, tem apostado nos elétricos, como a coluna antecipou ainda em 2023 em entrevista com Luiz Rezende, um dos altos executivos mundiais da montadora.
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: raio-x dos shoppings gaúchos, empréstimos aos pequenos negócios e voo encerrado
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)