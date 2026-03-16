Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Biocombustível 
Notícia

Mais biodiesel no diesel teria impacto de R$ 0,03 para o consumidor, diz setor disposto a "pagar para testar" 

O valor a mais por litro seria compensado pelo mesmo incentivo dado ao combustível fóssil

Giane Guerra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS