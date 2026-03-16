Mais biodiesel no diesel teria impacto de R$ 0,03 para o consumidor, diz setor disposto a "pagar para testar" 

Argumento é de que aumentar de B15 para B17 reduziria a dependência de diesel importado. Félix Zucco / Agencia RBS

Elevar de 15% para 17% a mistura de biodiesel no diesel aumentaria o preço na bomba em três centavos por litro, calculou para a coluna a Associação dos Produtores de Biocombustíveis do Brasil (Aprobio). Além disso, o presidente da entidade, Jeronimo Goergen, argumenta que essa elevação seria anulada caso o governo federal dê à parcela de biocombustível o mesmo incentivo que deu na semana passada para o diesel fóssil, zerando o imposto.

Jeronimo Goergen, presidente da Aprobio. Zeca Ribeiro / Agência Câmara

— Isso inclusive é previsto na Lei Combustível do Futuro e na Reforma Tributária. Se o governo chegar ao B20, teremos um percentual igual de biodiesel e de diesel importado na composição do diesel comercial — acrescenta o executivo.

O pleito de aumentar de B15 para B17 a mistura de diesel no Brasil cresceu com a falta de combustível no país com a guerra no Irã. O argumento é de que isso reduziria a dependência de diesel importado, cujo preço disparou no Exterior nas últimas semanas. O país compra de fora 50% do que consome.

A Agência Nacional do Petróleo (ANP) anunciou que serão feitos testes para elevar a mistura. A Aprobio defende que isso seja logo.

— Queremos que testem para não dizerem depois que não tem qualidade. Se o governo não tem dinheiro para testar, o setor está disposto a pagar — diz Goergen.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: Ranking de supermercados, crédito para complexo de biodiesel e fábrica de calçados fechada

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)