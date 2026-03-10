Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Em Porto Alegre
Notícia

Loja de decoração fecha em shopping após 27 anos: "Custo alto e movimento lomba abaixo"

Franquia é de uma marca nacional que já teve 200 unidades, mas agora está com menos de 50

Giane Guerra

Enviar emailVer perfil

Diogo Duarte*

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS