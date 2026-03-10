Loja de decoração fecha em shopping após 27 anos: "Custo alto e movimento lomba abaixo"

Loja ocupava desde 1999 o corredor em frente ao cinema do Iguatemi. Diogo Duarte / Agencia RBS

Foi fechada a loja Imaginarium no Shopping Iguatemi, em Porto Alegre. A franquia estava no empreendimento desde 1999, onde ocupou dois espaços diferentes no mesmo corredor, na frente do cinema. A mudança, aliás, foi para ocupar uma área menor e reduzir custos, principal motivo do encerramento das atividades, diz a proprietária Paula Hofmeister.

— A realidade atual é que as pessoas estão muito em casa fazendo compras pela internet, e não houve adequação nos valores que o lojista precisa pagar ao shopping — diz Paula, que acrescenta que, após a pandemia, o movimento foi "lomba abaixo".

Ela também relata dificuldade em encontrar funcionários comprometidos. Havia três trabalhando no local.

— Era difícil até que viessem para a entrevista de emprego. Marcávamos mais de 20. Se chegassem dois, era muito.

Forte enxugamento

A Imaginarium chegou a ter lojas em outros shoppings de Porto Alegre e Canoas, mas todas fecharam. A operação do Shopping Vilaggio, em Caxias do Sul, foi encerrada em janeiro. Não há mais unidades no Rio Grande do Sul. A coluna tentou contato com a franqueadora (dona da marca), mas não obteve retorno.

De Santa Catarina, a rede foi criada em 1991 e já teve 200 lojas espalhadas pelo Brasil. Hoje, são menos de 50. Até o ano passado, pertencia à Americanas, que vendeu a marca à BandUP como parte de sua reestruturação financeira.

*Sob supervisão da jornalista Giane Guerra

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)