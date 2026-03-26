Liquidação da Piá é aprovada por associados da cooperativa

Piá tem sede em Nova Petrópolis, na serra gaúcha. Google Street View / Divulgação

Foi aprovada por unanimidade pelos associados a liquidação da cooperativa Piá, de Nova Petrópolis, com continuidade das operações. O mecanismo, semelhante à recuperação judicial de empresas, permite a suspensão de ações de cobrança de dívidas. O liquidante será o atual presidente, Jorge Dinnebier, que, recentemente, garantiu em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, que a Piá não irá fechar. Ari Boelther será suplente. No conselho fiscal, estarão Roberto Wazlawick, Ismael Becker e Antônio Faoro. A votação ocorreu em assembleia na tarde desta quinta-feira (26).

Não foi informado o montante da dívida nem mais detalhes da reestruturação. Na entrevista anterior, porém, Dinnebier havia falado nas possibilidades de venda total ou parcial do negócio, investimento por fundos para sanear as dívidas ou terceirização de produção, com a Piá fabricando produtos de terceiros e recebendo por isso.

Dos 160 produtos no catálogo, metade está sendo produzida. A crise da cooperativa se arrasta há anos. A direção anterior renunciou em 2023 em meio a acusações de irregularidades. A operação foi enxugada, com a venda e o fechamento de supermercados, por exemplo.

Assembleia de associados foi realizada na tarde desta quinta-feira (26). Piá / Divulgação

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)