Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Noroeste gaúcho
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Liberado crédito para construir fábrica de biodiesel de R$ 1,25 bi no RS

BRDE emprestará R$ 300 milhões. Licença ambiental também está para sair

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