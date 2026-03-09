Liberado crédito para construir fábrica de biodiesel de R$ 1,25 bi no RS

Projeto é uma parceria das cooperativas Cotrijal, Cotripal e Cotrisal. Cotrijal / Divulgação

Foi aprovada pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) uma linha de crédito de R$ 300 milhões para iniciar as obras do complexo de biodiesel Soli3 em Cruz Alta, noroeste do Rio Grande do Sul. A informação antecipada à coluna será anunciada aqui na Expodireto nesta terça-feira (10). No total, o empreendimento terá um investimento de R$ 1,25 bilhão e será erguido em parceria pelas cooperativas Cotrijal, Cotripal e Cotrisal. O diretor de operações do BRDE, Ranolfo Vieira Júnior, é um entusiasta de biocombustíveis e outras energias renováveis.

Diretor de operações do BRDE, Ranolfo Vieira Júnior. Carolina Greiwe / Divulgação

Ainda na terça e aproveitando a vinda do governador Eduardo Leite à feira em Não-Me-Toque, está para ser liberada a licença ambiental pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam). O presidente da Cotrijal, Nei Mânica, cobrou o documento em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, no dia do lançamento da Expodireto.

O Soli3 prevê produção mensal de 18 mil toneladas de biodiesel, 66 mil toneladas de farelo de soja, 2,3 mil toneladas de glicerina e 4,5 mil toneladas de casca de soja. A ideia é implantar tanques para armazenamento de produtos químicos, como metanol, hexano, biodiesel, ácido clorídrico e metilato. A escolha por Cruz Alta foi motivada pela ferrovia que passa na região.

Área onde será instalado o Soli3, em Cruz Alta. Jean Maidana / Divulgação

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: raio-x dos shoppings gaúchos, empréstimos aos pequenos negócios e voo encerrado

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)