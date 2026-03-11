Leilão de diesel, dívida de R$ 65 bi da Raízen, dólar, Ibovespa e mais da economia 11.03

Agenda
Leilão de diesel pela Petrobras. Saiba mais: Após reclamações de escassez, Petrobras fará leilão de diesel no RS
Petróleo cai, com o barril a US$ 90.
Uma agenda positiva e esperada para o agronegócio gaúcho foi marcada para esta quarta-feira (11). O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, receberá o governador Eduardo Leite e o presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), Domingos Velho, para discutir o PL 5122. O projeto de lei trata do alongamento da dívida dos produtores rurais por meio da chamada securitização usando recursos do fundo social do pré-sal. Saiba mais: Presidente do Senado receberá Leite e Farsul para discutir uso do pré-sal para alongar dívida rural
Achou-se que não, mas o escândalo do Banco Master deve sim ser tema de campanha eleitoral. Daniel Vorcaro e seus feitos chegaram à opinião pública ampla.
A Raízen entrou com pedido de recuperação extrajudicial. A dívida a ser renegociada supera R$ 65 bilhões.
Dados de inflação dos Estados Unidos.
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) divulga os resultados de fevereiro da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic).
IBGE divulga a Pesquisa Mensal de Comércio, com dados de janeiro.
Pílulas
Dólar caiu 0,15%, para R$ 5,15. Ibovespa subiu 1,40%, aos 183.447 pontos.
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)
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