Lei que libera venda de remédios ainda não emplaca entre supermercados do RS

Embora tenha sido sancionada pelo presidente Lula, a lei que permite que medicamentos sejam vendidos em supermercados não dá sinais de que vá emplacar no Rio Grande do Sul. A percepção é do presidente da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), Lindonor Peruzzo Júnior. Segundo ele, ninguém do setor manifestou até agora vontade de colocar a estrutura.
— Só se o cenário mudar muito.
A norma permite que supermercados tenham uma área dedicada à venda de medicamentos, mas funcionaria como uma farmácia dentro da loja. Isso porque o espaço tem que funcionar como uma farmácia, com regras próprias, controle técnico, farmacêutico presente e separação do restante do estabelecimento.
Antes, supermercados buscavam vender medicamentos sem receita junto aos demais produtos. A proposta não avançou, então se adaptou para este novo modelo, que não enfrentou resistência do setor farmacêutico, que também é bem forte.
Aqui no Rio Grande do Sul, porém, a Agas não apoiou o projeto. Peruzzo defende que seja cada um "no seu quadrado", sem supermercados vendendo remédios nem farmácias vendendo itens do outro setor.
— O que queremos é regular as farmácias, que estão vendendo "até remédios" — ironizou o dirigente.
Relembre: Supermercados do RS voltam a criticar alimentos em farmácias, aceitando abdicar da venda de remédios
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: Liquidação da Piá, grupo endividado com R$ 130 milhões e gaúchas que irão a Hannover
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)