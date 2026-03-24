Lei que libera venda de remédios ainda não emplaca entre supermercados do RS

Norma permite que supermercados tenham uma área dedicada à venda de medicamentos. Marcello Casal Jr. / Agência Brasil

Embora tenha sido sancionada pelo presidente Lula, a lei que permite que medicamentos sejam vendidos em supermercados não dá sinais de que vá emplacar no Rio Grande do Sul. A percepção é do presidente da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), Lindonor Peruzzo Júnior. Segundo ele, ninguém do setor manifestou até agora vontade de colocar a estrutura.

— Só se o cenário mudar muito.

A norma permite que supermercados tenham uma área dedicada à venda de medicamentos, mas funcionaria como uma farmácia dentro da loja. Isso porque o espaço tem que funcionar como uma farmácia, com regras próprias, controle técnico, farmacêutico presente e separação do restante do estabelecimento.

Antes, supermercados buscavam vender medicamentos sem receita junto aos demais produtos. A proposta não avançou, então se adaptou para este novo modelo, que não enfrentou resistência do setor farmacêutico, que também é bem forte.

Aqui no Rio Grande do Sul, porém, a Agas não apoiou o projeto. Peruzzo defende que seja cada um "no seu quadrado", sem supermercados vendendo remédios nem farmácias vendendo itens do outro setor.

— O que queremos é regular as farmácias, que estão vendendo "até remédios" — ironizou o dirigente.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)