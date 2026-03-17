Juro, petróleo, aluguel, dólar, Ibovespa e mais economia 17.03

Agenda

Começam as reuniões dos bancos centrais do Brasil e dos Estados Unidos. A inflação da alta do petróleo é o grande desafio para cortar juro. Havia forte expectativa para que o Comitê de Política Monetário (Copom) reduzisse a Selic de 15%.

O barril segue acima dos US$ 100. O presidente Lula tem reunião hoje com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

Os Estados Unidos divulgam seus estoques.

Índice FipeZap de aluguel residencial. Em Porto Alegre, a alta desacelerou em fevereiro para 0,73%. O acumulado de 12 meses fica em 9,93%, bem acima da inflação. O metro quadrado está em R$ 44,67.

Inflação pelo IGP-10.

O “pepino” do consignado CLT será pauta de reunião do Ministério do Trabalho no dia 27. Que estanque de uma vez os juros abusivos.

Posse do presidente do Sindicato das Indústrias de Alimentação e Bebidas (Siab-RS), Thomas Oderich.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Pílulas

Dólar caiu 1,60%, para R$ 5,22. Ibovespa subiu 1,25%, aos 179.875 pontos.

É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.