Inflação oficial, petróleo sem freio, dólar, Ibovespa e mais da economia 12.03

Agenda

IBGE divulga a inflação oficial do país em fevereiro. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) sai às 9h.

A Agência Internacional de Energia (AIE) pretende liberar 400 milhões de barris de petróleo após a interrupção no fornecimento causada pela guerra com o Irã, a maior ação desse tipo na história da organização. Os portos petrolíferos do Iraque suspenderam totalmente suas operações após ataques do Irã contra dois petroleiros em suas águas territoriais. O Irã disse que o mundo deveria estar pronto para o petróleo a US$ 200 por barril.

Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar) reúne em Brasília autoridades públicas, empresários, consultores e especialistas para debater desafios regulatórios do setor (tarifas e conexão).

Reunião de diretoria da Federação das Associações Gaúchas do Varejo (FAGV), presidida por Vilson Noer. Na pauta, o fim da escala 6x1.

Tribunal Superior do Trabalho (TST) faz audiência pública sobre aumento de jornada em atividades insalubres.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Pílulas

Dólar subiu 0,04%, para R$ 5,15. Ibovespa subiu 0,28%, aos 183.969 pontos.

É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.