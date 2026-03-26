Indústria substitui prédio de 78 anos afetado por enchentes por estrutura alta e adaptada

Um prédio de 78 anos da Dália Alimentos, severamente atingido pelas enchentes em Encantado, deu lugar a uma estrutura pensada para resistir a novas cheias. A edificação horizontal foi substituída por uma que manterá os equipamentos a 10 metros de altura, com geradores de energia que permitirão manter a produção. O investimento foi de R$ 10 milhões.

— Pode até parar por não conseguir se acessar o prédio, mas não perderemos os equipamentos — explica o presidente do conselho de administração da Cooperativa Dália Alimentos, Gilberto Antônio Piccinini, que atua na reconstrução do Vale do Taquari.

O prédio é da divisão de produtos suínos da Dália. Além da parte elétrica, que ficará mais protegida no segundo andar, abrigará manutenção e almoxarifado. A operação deve começar em maio.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)