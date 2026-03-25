Indústria de roupas constrói centro logístico e vibra com acordo UE-Mercosul: "Será maravilhoso"

Com sede em Igrejinha, o Grupo Crisdu, do setor de vestuário, construiu um novo centro logístico na cidade. A estrutura de R$ 10 milhões fica na RS 115, no distrito industrial, e empregará 50 pessoas.

— Nossa distribuição era feita por outras unidades, mas estava apertada — conta o CEO Eduardo Nogueira.

A empresa tem operações em Igrejinha, Itajaí (SC), Taquara, Três Coroas e Camaquã, onde pretende duplicar a fábrica. No total, emprega 1,5 mil pessoas, sendo 75% mulheres.

Nogueira destaca o foco forte em exportação, de onde vem 30% do faturamento. Foram US$ 35 milhões em 2025, principalmente para México, Peru, Paraguai, Uruguai, Chile, Panamá, Portugal e Estados Unidos. O tarifaço reduziu venda para o mercado norte-americano, mas aumentou ao português. E sobre o acordo União Europeia-Mercosul?

— Vai ser maravilhoso! Portugal e Espanha são ótimos mercados de lingerie, fitness e roupa da moda casual, também chamada de fast fashion.

O executivo e o prefeito de Igrejinha, Leandro Marciano Hörlle, comemoram o investimento, mais uma conquista após o prejuízo de R$ 20 milhões na enchente. Criado em 2005, o Grupo Crisdu é dono das marcas Romance, Favorita, Next Underwear e Euro. Em 2020, comprou em leilão a fábrica de Três Coroas da Crysalis, calçadista que teve falência decretada.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)