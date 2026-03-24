Imposto de Renda 2026: como ficar no início da fila da restituição

Prazo para envio da declaração do Imposto de Renda 2026 vai até 29 de maio. Raffa Neddermeyer / Agência Brasil

Está no plano da Receita Federal antecipar o pagamento da restituição do Imposto de Renda 2026, que teve o prazo de envio iniciado nesta segunda-feira (23) e vai até 29 e maio. A previsão é que 80% dos contribuintes recebam até 30 de junho. O número de lotes passará de cinco para quatro. O primeiro será pago em 29 de maio, com os seguintes depositados nos dias 30 de junho, 31 de julho e 31 de agosto.

E para receber antes? O contribuinte deve enviar a declaração logo no início do prazo, usar a opção pré-preenchida, escolher receber via Pix (chave CPF) e evitar erros, pois se tiver que retificar depois vai para o final da fila.

As prioridades nas restituições do IR 2026:

1º: Idade igual ou superior a 80 anos;

Idade igual ou superior a 80 anos; 2º: Idade igual ou superior a 60 anos, deficientes e portadores de moléstia grave;

Idade igual ou superior a 60 anos, deficientes e portadores de moléstia grave; 3º: Pessoa que tenha maior fonte de renda vinda do magistério;

Pessoa que tenha maior fonte de renda vinda do magistério; 4º: Quem usou conjuntamente a declaração pré-preenchida e optou pela restituição no Pix;

Quem usou conjuntamente a declaração pré-preenchida e optou pela restituição no Pix; 5º: Quem usou exclusivamente a declaração pré-preenchida ou optou pela restituição no Pix;

Quem usou exclusivamente a declaração pré-preenchida ou optou pela restituição no Pix; 6º: Demais contribuintes.

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