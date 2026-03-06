Impactos ambientais e econômicos do Parque Nacional do Albardão: "Pegou de surpresa"

Após anos de discussão, foi assinada nessa quinta-feira (5) a criação de um novo parque nacional no Rio Grande do Sul. Ele terá 1.004.480 hectares, que passarão a ter restrição de uso. O Parque Nacional do Albardão está localizado no extremo sul, em Santa Vitória do Palmar. Veja mais detalhes no vídeo acima, do Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha.