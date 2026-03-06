Impactos ambientais e econômicos do Parque Nacional do Albardão: "Pegou de surpresa"

Após anos de discussão, foi assinada nessa quinta-feira (5) a criação de um novo parque nacional no Rio Grande do Sul. Ele terá 1.004.480 hectares, que passarão a ter restrição de uso. O Parque Nacional do Albardão está localizado no extremo sul, em Santa Vitória do Palmar. Veja mais detalhes no vídeo acima, do Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha.
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: armadilha do Master, disparada da conta de luz e súper em antiga taQi
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)