Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

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Impactos ambientais e econômicos do Parque Nacional do Albardão: "Pegou de surpresa"

A área tem mais de 1 milhão de hectares, especialmente no mar

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