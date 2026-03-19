Grupo gaúcho de farmácias vendeu R$ 5,9 bi e teve lucro recorde em 2025

Panvel atingiu lucro líquido de R$ 45,2 milhões no quarto trimestre. Panvel / Divulgação

Grupo gaúcho com farmácias e indústria, a Panvel fechou 2025 com recordes. Como a empresa tem capital aberto na bolsa de valores de São Paulo, divulgou seu balanço ao mercado nesta quinta-feira (19). O lucro líquido atingiu o maior patamar da empresa, com R$ 45,2 milhões no quatro trimestre e R$ 135,3 milhões no ano. A venda de 2025 superou R$ 5,91 bilhões, 17% acima de 2024.

Antônio Napp, diretor-executivo Financeiro e de Relações com Investidores. Panvel / Divulgação

Diretor-executivo Financeiro e de Relações com Investidores, Antônio Napp destacou ainda que o digital passou a responder por 28,6% da venda, também um recorde. Outra marca histórica para a Panvel: um market share (fatia de mercado) de 13,9% na Região Sul.

Fundada em 1973, a Panvel tem sede hoje em Eldorado do Sul, emprega 12 mil funcionários e vende 15 mil produtos. São 659 farmácias no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná e em São Paulo. Napp detalhará os planos da empresa e a tomada de decisões no atual contexto econômico em uma entrevista ao programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha, no próximo domingo, às 7h.

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Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: Ranking de supermercados, crédito para complexo de biodiesel e fábrica de calçados fechada

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)