Grupo gaúcho de farmácias vendeu R$ 5,9 bi e teve lucro recorde em 2025

Grupo gaúcho com farmácias e indústria, a Panvel fechou 2025 com recordes. Como a empresa tem capital aberto na bolsa de valores de São Paulo, divulgou seu balanço ao mercado nesta quinta-feira (19). O lucro líquido atingiu o maior patamar da empresa, com R$ 45,2 milhões no quatro trimestre e R$ 135,3 milhões no ano. A venda de 2025 superou R$ 5,91 bilhões, 17% acima de 2024.
Diretor-executivo Financeiro e de Relações com Investidores, Antônio Napp destacou ainda que o digital passou a responder por 28,6% da venda, também um recorde. Outra marca histórica para a Panvel: um market share (fatia de mercado) de 13,9% na Região Sul.
Fundada em 1973, a Panvel tem sede hoje em Eldorado do Sul, emprega 12 mil funcionários e vende 15 mil produtos. São 659 farmácias no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná e em São Paulo. Napp detalhará os planos da empresa e a tomada de decisões no atual contexto econômico em uma entrevista ao programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha, no próximo domingo, às 7h.
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: Ranking de supermercados, crédito para complexo de biodiesel e fábrica de calçados fechada
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)