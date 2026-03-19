Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

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Grupo gaúcho de farmácias vendeu R$ 5,9 bi e teve lucro recorde em 2025

Empresa fechou o ano com 659 lojas e 12 mil funcionários

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