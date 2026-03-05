Grupo francês Carrefour fecha mais dois hipermercados no RS

O grupo francês Carrefour fechará mais dois hipermercados no Rio Grande do Sul. Desta vez, serão as lojas de Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, e de Santa Maria, na Região Central. As atividades devem ser encerradas nas próximas semanas .

As unidades eram BIG, mas foram transformadas em Carrefour quando as operações foram compradas pela varejista da França. Juntas, empregam 170 pessoas, diz o presidente da Federação dos Empregados no Comércio do Rio Grande do Sul (Fecosul), Guiomar Vidor, que confirmou a informação dos fechamentos à coluna. Ele foi procurado pela direção da empresa e diz estar negociando uma indenização para os trabalhadores que serão demitidos e não transferidos a outras lojas.

Em 2025, a rede extinguiu a marca Nacional, que também entrou na aquisição do Grupo Big anunciada em 2021. Alguns poucos supermercados mantidos tiveram a marca alterada para Carrefour. Outro enxugamento da operação ocorreu no início de 2024. Foi quando fechou o BIG da Sertório, prédio que segue vazio e está à venda.

No site, são informados os hipermercados no Rio Grande do Sul, mas ainda estão listadas lojas que já fecharam.

Atualização: Em nota, o Carrefour afirmou que a decisão foi tomada com os donos dos imóveis, que são alugados e que se trata de "otimização de ativos". Acrescentou que os funcionários poderão optar por vaga abertas em lojas do Atacadão, Sam's Club ou Carrefour na Grande Porto Alegre.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)