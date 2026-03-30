Grupo de 70 anos do Paraná abre concessionária de R$ 10 milhões na Avenida Ipiranga

Fundado em 1955 e com sede em Curitiba (PR), o Grupo Servopa investiu R$ 10 milhões em um novo prédio na Avenida Ipiranga, em Porto Alegre, ocupando área deixada por outras revendas da própria empresa. A estrutura abrigará a concessionária de carros Hyundai. A anterior terá uma revenda de usados.

O espaço recém inaugurado tem 4 mil metros quadrados, 150% maior do que o primeiro. Os 25 novos empregos se somam aos 75 da operação anterior. O gerente de Marcas do grupo, Giovanni Simões, destaca o pós-venda com capacidade de atender até 70 carros por dia.

A loja vende seis modelos de carro, mas os campões são HB20 e Creta. Em menos de uma semana, já vendeu 50 unidades. São planejados três lançamentos até o final do ano. Modelos a combustão ainda lideram a procura.

— Nossa linha de elétricos tem carros acima de R$ 300 mil, com procura ainda baixa — conta.

O Grupo Servopa possui 52 lojas, sendo 10 no Rio Grande do Sul. As outras 42 ficam no Paraná. Além da Hyundai, possui concessionárias das marcas Peugeot e Citroen.

Desde a abertura, foram vendidos mais de 50 carros. Grupo Servopa / Divulgação

*Com Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)