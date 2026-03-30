Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Em Porto Alegre
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Grupo de 70 anos do Paraná abre concessionária de R$ 10 milhões na Avenida Ipiranga

Desde a inauguração, há menos de uma semana, a loja já vendeu 50 carros

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Diogo Duarte*

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