Gigante asiática Shopee planeja instalar grande centro logístico na Região Metropolitana

Gigante asiática do e-commerce, a Shopee pretende instalar uma grande operação na região metropolitana de Porto Alegre. A empresa já busca as licenças para um centro de distribuição em Nova Santa Rita, cidade que já tem uma operação da Amazon, outra entre as maiores do comércio eletrônico mundial.
Os detalhes ainda não são informados. Mas fontes da coluna falam em mais de 2 mil empregos. Nova Santa Rita tem se destacado nos últimos anos ao atrair grandes e médios projetos logísticos.
Já a Shopee abriu recentemente uma operação logística em Canoas, com 150 postos de trabalho, e prevê mais uma para Flores Cunha. Ambas são de menor porte.
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: Liquidação da Piá, grupo endividado com R$ 130 milhões e gaúchas que irão a Hannover
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)