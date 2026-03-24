Gigante asiática Shopee planeja instalar grande centro logístico na Região Metropolitana

Giane Guerra

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Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

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Fontes da coluna dizem que o projeto prevê mais de 2 mil empregos

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