Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

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Força-tarefa provoca cidades do RS a fiscalizarem fraudes no Bolsa Família: "Estão na linha de corte?"

Objetivo é identificar e descadastrar quem está recebendo o benefício de forma irregular

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