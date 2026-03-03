Fios nos postes: suspensa multa diária de R$ 10 mil à CEEE Equatorial

Postes são das empresas de energia, que alugam às operadoras de telecomunicações. Anselmo Cunha / Agencia RBS

A CEEE Equatorial conseguiu na Justiça suspender multa diária de R$ 10 mil até que apresentasse novo plano de ação para resolver o problema do excesso de fios nos postes de Porto Alegre. Decisão do desembargador Eduardo Delgado aponta a necessidade de espaço para manifestação das empresas envolvidas, como as operadoras de telefonia e internet, à impugnação pela prefeitura à proposta apresentada pela concessionária de energia.

Foi mantida, porém, a determinação de apresentar novo plano. A proposta deve tratar da retirada dos cabos inativos e da fiscalização. Os postes são das empresas de energia, que alugam às operadoras de telecomunicações.

O plano anterior gerou divergência porque a prefeitura alegou que apenas tratava da fiscalização. A CEEE Equatorial disse que queria esclarecê-lo na audiência que foi desmarcada na decisão anterior da Justiça.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)