Fiergs se diz "surpresa" e preocupada com pedido do MPF para adiar licença de fábrica de R$ 25 bi

Atual fábrica gaúcha da CMPC fica em Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre. Fabiano Panizzi / CMPC/Divulgação

"Surpresa" e "forte preocupação" serão expressões que estarão na nota oficial que a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs) divulgará ainda nesta quarta-feira (4) sobre a recomendação do Ministério Público Federal (MPF) para suspender o licenciamento ambiental da nova fábrica de celulose da chilena CMPC no Rio Grande do Sul. O documento foi antecipado à coluna. A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) informou à coluna ter recebido a solicitação e a está analisando.

O MPF quer que Ministério dos Povos Indígenas (MPI) e Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) façam uma consulta formal às comunidades indígenas locais, os Mbyá Guarani. A Fepam lembra que, em janeiro, foi realizada audiência pública e, na metade de fevereiro, terminou o prazo para manifestações do público geral. Agora é o período no qual o órgão analisa essas sugestões.

Ainda na manifestação oficial, a Fiergs reforçará que trata-se de "um dos mais relevantes projetos industriais em curso no Estado." O projeto Natureza está solicitando a licença prévia, que mostra viabilidade. Para iniciar a obra, precisa ainda de licença de instalação. O investimento da CMPC é estimado em R$ 25 bilhões com fábrica em Barra do Ribeiro.

"A indústria gaúcha reafirma que desenvolvimento econômico e respeito às comunidades não são objetivos conflitantes. Ao contrário, caminham juntos quando há diálogo institucional e segurança jurídica. Medidas que interrompem ou fragilizam investimentos estruturantes geram incerteza, impactam empregos, renda e a competitividade do Rio Grande do Sul.", diz trecho da nota da Fiergs.

Logo mais, CMPC e Fepam falarão ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha. O MPF também foi convidado a falar, mas respondeu que não dará entrevista.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)