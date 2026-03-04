Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Negócios
Notícia

Fiergs se diz "surpresa" e preocupada com pedido do MPF para adiar licença de fábrica de R$ 25 bi

Fepam informa que está analisando a solicitação. Audiência com o público em geral foi realizada no início do ano

Giane Guerra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS