Fica pronta praça revitalizada por construtora no bairro Praia de Belas

Ficou pronta a Praça Engenheiro Guilherme Gaudenzi, no bairro Praia de Belas, em Porto Alegre, revitalizada com R$ 500 mil pela GND Incorporadora. O local foi "adotado" em 2024, quando a empresa lançou o Ybá Orla Residences, prédio de 17 andares e investimento de R$ 50 milhões. A pracinha teve troca de piso, plantio de árvores - como ipê branco - e instalação de móveis de concreto, espaço para animais de estimação ("pets"), bicicletário e lixeiras.
Atualização: Praça de Porto Alegre foi revitalizada pela metade
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)