"Fazemos uma análise robusta", diz diretor da Fepam sobre pedido do MPF para adiar licença de fábrica

À Fepam, cabe verificar se a empresa está seguindo a tramitação do processo na autarquia. CMPC / Divulgação

A Fundação de Proteção Ambiental (Fepam) faz uma análise técnica e jurídica da recomendação do Ministério Público Federal (MPF) para suspender o licenciamento ambiental da fábrica da CMPC em Barra do Ribeiro. Segundo o diretor-técnico da Fepam, Gabriel Ritter, o prazo é de 15 dias.

Gabriel Ritter, diretor-técnico da Fepam. Fepam / Divulgação

— Esta não é a primeira recomendação. A Fepam já recebeu centenas. Algumas são acatadas, algumas não, algumas parcialmente. Fazemos uma análise robusta, inclusive com a Procuradoria-Geral do Estado (PGE).

Ritter esclarece que a competência para avaliar o impacto nas comunidade indígenas é da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai). À Fepam, cabe verificar se a empresa está seguindo a tramitação do processo na autarquia.

O MPF quer que Ministério dos Povos Indígenas (MPI) e Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) façam uma consulta formal às comunidades indígenas locais, os Mbyá Guarani. A Fepam lembra que, em janeiro, foi realizada audiência pública e, na metade de fevereiro, terminou o prazo para manifestações do público geral. Agora é o período no qual o órgão analisa essas sugestões.

Confira a entrevista com o diretor-geral da CMPC, Antonio Lacerda: "Não é possível que não alcancemos um acordo", diz diretor da CMPC sobre pedido do MPF para adiar licença da fábrica de R$ 27 bi

E o posicionamento da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs): Fiergs se diz "surpresa" e preocupada com pedido do MPF para adiar licença de fábrica de R$ 25 bi

Sobre a solicitação de entrevista, o MPF respondeu que se manifestará apenas pela nota já publicada em seu site.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)