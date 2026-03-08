Falta de diesel na lavoura faz tratores irem até os postos para abastecer

Com a falta de entrega de diesel na lavoura, alguns produtores estão indo até postos de combustível para abastecer. O relato tem sido cada vez mais frequente, diz o presidente do sindicato que representa os postos de combustível, Sulpetro, João Carlos Dal’Aqua.
Isso não é usual. Em geral, o combustível é levado às propriedades pelos TRRs (Transportador Revendedor Retalhista), autorizados a comprar combustíveis a granel de refinarias e distribuidoras para revender diretamente ao consumidor final, com entrega própria.
As empresas, porém, não estão recebendo cargas das distribuidoras, o que ameaça a colheita do arroz e da soja. É grave a situação, alertou ontem à coluna o presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), Domingos Velho.
- Não dá para levar todas as máquinas agrícolas para abastecer nos postos, são grandes e são longas distâncias, muitos quilômetros - explica.
Distribuidoras não querem importar porque o preço disparou com a guerra no Irã e o fechamento do Estreito de Ormuz. No mercado interno, alegam que a Petrobras estabeleceu cotas. A estatal não fala sobre a limitação, mas afirma estar entregando "o volume programado". A Agência Nacional do Petróleo (ANP) diz estar monitorando a situação e que não há justificativa para faltar diesel ou elevar muito os preços. A agência reguladora diz que notificará as distribuidoras para que prestem esclarecimentos.
Veja o que a coluna vem publicando sobre isso nos últimos dias:
- Em plena colheita, preço sobe e falta diesel na lavoura: "Fornecimento estressado"
- "É grave, vamos perder o grão", diz presidente da Farsul sobre falta de diesel em plena colheita
- Agência reguladora cobrará esclarecimento de distribuidoras sobre falta de diesel
- Disparada de preços faz Petrobras limitar cotas para venda de combustíveis
- Petróleo a US$ 90: a quem preocupa a falta de reajuste dos combustíveis pela Petrobras
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: raio-x dos shoppings gaúchos, empréstimos aos pequenos negócios e voo encerrado
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)