Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Em plena colheita
Notícia

Falta de diesel na lavoura faz tratores irem até os postos para abastecer

As empresas que fazem entregas nas propriedades rurais estão sem fornecimento do combustível pelas distribuidoras

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