Falta de diesel na lavoura faz tratores irem até os postos para abastecer

Trator indo até o posto abastecer de diesel porque falta para empresas que vão até a lavoura. Sulpetro / Divulgação

Com a falta de entrega de diesel na lavoura, alguns produtores estão indo até postos de combustível para abastecer. O relato tem sido cada vez mais frequente, diz o presidente do sindicato que representa os postos de combustível, Sulpetro, João Carlos Dal’Aqua.

Isso não é usual. Em geral, o combustível é levado às propriedades pelos TRRs (Transportador Revendedor Retalhista), autorizados a comprar combustíveis a granel de refinarias e distribuidoras para revender diretamente ao consumidor final, com entrega própria.

As empresas, porém, não estão recebendo cargas das distribuidoras, o que ameaça a colheita do arroz e da soja. É grave a situação, alertou ontem à coluna o presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), Domingos Velho.

- Não dá para levar todas as máquinas agrícolas para abastecer nos postos, são grandes e são longas distâncias, muitos quilômetros - explica.

Distribuidoras não querem importar porque o preço disparou com a guerra no Irã e o fechamento do Estreito de Ormuz. No mercado interno, alegam que a Petrobras estabeleceu cotas. A estatal não fala sobre a limitação, mas afirma estar entregando "o volume programado". A Agência Nacional do Petróleo (ANP) diz estar monitorando a situação e que não há justificativa para faltar diesel ou elevar muito os preços. A agência reguladora diz que notificará as distribuidoras para que prestem esclarecimentos.

Veja o que a coluna vem publicando sobre isso nos últimos dias:

Diesel é o principal combustível usado nas máquinas agrícolas. Sulpetro / Divulgação

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)