Falta de combustível ou inflação? Salto do petróleo pressiona Petrobras a elevar preços

Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Tensão nos mercados
Análise

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