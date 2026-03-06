Fábrica de "panelas mexedoras" se transfere para outra cidade da Serra

Modelo da fábrica a ser construída em Farroupilha pela Saro. Saro Equipamentos / Divulgação

Indústria de equipamentos para cozinha, a Saro instalará uma fábrica na RS-122, em Farroupilha, onde já tem um centro logístico para a venda online. A ideia, inclusive, é transferir para o local a sede, que hoje fica em Caxias do Sul. Para isso, o secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Eduardo Stockmanns, conta que foi oferecida isenção de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

A obra começará em maio com investimento de apenas R$ 10 milhões. A ideia é iniciar a operação em janeiro de 2027. Serão gerados 100 empregos.

— Somos um polo de educação e tentamos manter mão de obra qualificada sempre disponível — diz.

Criada há nove anos por uruguaios, a Saro tem como carro-chefe os misturadores elétricos, as "panelas mexedoras" usadas por confeiteiros para preparar massas e recheios. A fábrica também produzirá fornos, chapas e outros itens.

*Com Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)