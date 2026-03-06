Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Negócios
Notícia

Fábrica de "panelas mexedoras" se transfere para outra cidade da Serra

Empresa recebeu como incentivo a isenção de impostos municipais

Giane Guerra

Enviar emailVer perfil

Diogo Duarte*

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS